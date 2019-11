Donaustauf: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Die Mitteilung der Polizei:

Am Freitag, den 08.11.2019 gegen 18.25 Uhr, ereignete sich in Donaustauf auf der Staatsstraße 2145 auf Höhe der Einfahrt Barbinger Straße ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine 30-jährige Lenkerin eines schwarzen 3er BMWs beabsichtigte von Barbing kommend nach rechts, also nach Donaustauf einzubiegen und befuhr dazu den Rechtsabbiegerstreifen. Der Fahrer eines Lkw Kippers, der in gleicher Richtung unterwegs war, entschloss sich ebenfalls zum rechts abbiegen und lenkte in den Rechtsabbiegerstreifen ein. Er übersah dabei den BMW und erfasste diesen im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Im weiteren Verlauf schob der Kipper den BMW über die Verkehrsinsel in der Barbinger Straße. Dabei wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und gegen einen Pkw Toyota eines von Donaustauf kommenden Fahrzeuglenkers geschleudert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von cirka 9.000 Euro.