Donaustauf: Sakrale Gegenstände aus Kapelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag bis Donnerstagnachmittag mehrere sakrale Gegenstände aus der Fatimakapelle in Donaustauf gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Montag, 19.04.2021, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 22.04.2021, 14:30 Uhr haben die Täter aus der Fatimakapelle in Donaustauf circa 30 Wandbilder mit verschiedenen Mariendarstellungen gestohlen. Außerdem wurde ein brauner Rosenkranz und ein Weihwasserbehälter entwendet.

Der Schaden liegt bei circa 250 Euro.

Die Polizei Wörth an der Donau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie in dem oben genannten Zeitraum etwas gesehen oder beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter folgender Nummer: 09482/9411-0

PI Wörth an der Donau/MB