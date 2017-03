Hochwertiger Pkw in Donaustauf in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet.

Am Samstag in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr wurde in Donaustauf in der Sophie-Scholl-Str. von bislang unbekannten Täter ein hochwertiger Pkw der Marke Audi entwendet. Bei dem Pkw handelt es sich um ein sog. Keyless-Fahrzeug.

Der Wert des Pkw lag im oberen fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Tel.: 0941/506-2688.

PM / NS