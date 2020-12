Donaustauf: Auto rollt in Donau

Am vergangenen Wochenende ist ein Auto in die Donau gerollt. Die Besitzerin hatte das Auto nicht ausreichend gesichert. Die Feuerwehr konnte das Auto aus der Donau bergen.

Am Montag, 28.12.2020, gegen 00:30 Uhr, wurde in Donaustauf eine 36-jährige Landkreisbürgerin kontrolliert, weil sie gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen hatte. Die Frau gab an, dass sie ihr Auto am Ufer der Donau auf Höhe Sulzbach abgestellt hatte und aus der Donau bergen wollte.

Der Polizei sagte die 36-Jährige, dass sie ihr Auto am Sonntag, 27.12.20, gegen 18 Uhr dort abgestellt hatte. Dabei hatte sie es aber nicht ausreichend vor dem Wegrollen gesichert und das Fahrzeug ist in die Donau gerollt. Das hat die 36-Jährige aber erst bemerkt, nachdem sie von dem Spaziergang zurückgekommen war.

Die Polizeibeamten suchten das Ufer ab und sahen den VW Golf in der Donau schwimmend.

Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren aus Sulzbach, Bach a. d. Donau sowie die Wasserwacht aus Neutraubling waren zur Bergung des Fahrzeuges vor Ort. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Dem Wasserwirtschaftsamt entstand ein Flurschaden von ca. 250 Euro. Betriebsstoffe sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgelaufen.

Es ist nicht bekannt, was die Frau und ihr Ehemann gemacht hätten, wenn die Polizeistreife der PI Wörth an der Donau nicht zufällig an der Örtlichkeit vorbeigekommen wäre.

Polizei Wörth an der Donau/MB