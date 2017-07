Einsteigen, Zeugnis vorzeigen, mitfahren: Alle Schüler mit einer „Eins“ in ihrem aktuellen Jahreszeugnis fahren am 31. Juli 2017, dem ersten Ferientag, kostenlos in den Zügen waldbahn, oberpfalzbahn und im alex mit.

Dabei ist es egal, in welchen Fächern die Schulnote „sehr gut“ oder ob die entsprechende Punktzahl (13 bis 15 Punkte) im Jahreszeugnis 2017 erzielt wurde, denn jede Eins wird belohnt. Die Freifahrt gilt für alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Förder-, Grund-, Haupt-, Wirtschafts-, Real-, Fachober- und Berufsoberschulen sowie Gymnasien und Kollegs) in Bayern. Auch Schüler, die eine schriftliche Beurteilung erhalten haben, zum Beispiel Schüler von Waldorfschulen, dürfen teilnehmen, sofern diese sehr gut ausfällt. Mitzubringen sind eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.

„Die bayerischen Bahnen möchte Schüler für ihre guten Leistungen belohnen. Sie sollen an diesem ganzen Tag im gesamten Netz hin- und herreisen dürfen. Wir wünschen allen einen schönen Ferienbeginn und interessante Ausflüge.“ sagt Steffen Schaller, Netzmanager Bayern bei der Länderbahn.

Die Aktion beginnt am 31. Juli 2017 um 0 Uhr und endet am Folgetag um 3 Uhr. Die Freifahrt am ersten Ferientag soll auch Lust machen in den Ferien aktiv unterwegs zu sein und tolle Ausflüge zu erleben. Mit dem Servus-Ticket kann man bereits ab 20 Euro im gesamten Netz von waldbahn, oberpfalzbahn und alex unterwegs sein.

Am Aktionstag beteiligen sich auch alle Regionalzüge der DB Regio und fast alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern.

Pressemitteilungen/MF