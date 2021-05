DJK Vilzing: Trainerteam komplett

Das Trainerteam der Bayernligatruppe am Huthgarten ist komplett. Der bisherige Co-Trainer erich Vogl und Torwarttrainer Stephan Siegl haben ihren Vertrag verlängert. Neu im Trainerteam ist ab Sommer 2021 Matthias Graf.



Pressemitteilung DJK Vilzing

Nach der Verpflichtung von Beppo Eibl als neuer Cheftrainer für die Bayernligakicker der DJK Vilzing ab Sommer haben die Verantwortlichen im schwarzgelben Lager nun auch alle weiteren Personalien im Trainerteam klären können. Der bisherige Co-Trainer und ehemalige Spieler Erich Vogl bleibt auch in der kommenden Saison in seiner Funktion bei den Schwarzgelben. Der Ruhmannsfeldener in Diensten der DJK ist seit Sommer 2019 als Co-Trainer an Bord – davor war der 34-Jährige zwischen 2011 und 2017 bereits sechs Jahre als Spieler für die DJK aktiv. „Erich macht einen hervorragenden Job, uns freut es, dass wir ihn auch weiterhin als Co-Trainer gewinnen konnten. Erich und Beppo kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler in Schalding, wir sind absolut überzeugt, dass die Chemie richtig gut passen wird“, freut sich Vilzing´s Leiter Sport Roland Dachauer über die Personalie. „Gleiches gilt natürlich auch für Stephan Siegl, Stephan gehört bei uns quasi zum Inventar – umso schöner natürlich, dass auch er wieder ein Jahr dranhängt als Torwarttrainer“, ergänzt Sepp Beller zur Personalie Stephan Siegl, der bereits seit dem Jahr 2007 für die Schwarzgelben im Trainerteam aktiv ist. „Stephan ist ein ganz wichtiger Baustein bei uns im Team, für die Trainerkollegen, für uns Funktionäre und vor allem auch für die Spieler. Wir hoffen natürlich, dass uns Stephan noch lange erhalten bleibt“, freut sich Dachauer über die Zusage des Michelsdorfers in Diensten der DJK.

Neu im Trainerteam ab Sommer 2021 ist Matthias Graf, der ehemalige Spieler wird als weiterer Co-Trainer an den Huthgarten zurückkehren. „Unsere Philosophie ist es ganz einfach, ehemalige verdiente Spieler auch nach ihrer aktiven Karriere bei uns im Verein wieder einzubauen, wenn es passend ist und Sinn macht“, gibt Beller einen kleinen Einblick in die internen Gedankenspiele. „Und bei Hias macht das absolut Sinn“, fügt Dachauer an zur Personalie des sympathischen Ex-Kickers, der im Sommer seine aktive Karriere bei der SpVgg Lam beenden wird. „Matthias wird neben Erich Vogl als weiterer Co-Trainer aktiv sein und neben der allgemeinen Trainingsarbeit mit ein paar speziellen Zuständigkeiten ausgestattet“, erklärt Dachauer. Der 33-jährige Lehrer wird sich in einem Schwerpunkt um die Themen Athletik und Rekonvaleszenz kümmern, „ein Themenfeld, in dem nach vielleicht sieben oder acht Monaten Wettkampfpause viel Arbeit warten wird“, wie Dachauer augenzwinkernd erklärt. „Aber auch ohne die Zwangspause hatten wir da ohnehin internes Potenzial ausgemacht. Vor einiger Zeit hatte sich Florian Hacker schon mal mit dem Thema bei uns beschäftigt, zuletzt hatte das Erich nebenbei mit begleitet – nun haben wir mit Hias wieder eine Person, die das vertiefen kann“, freut sich Vilzing´s sportlicher Leiter über die willkommene Verstärkung im Funktionsteam. „Daneben wird Hias auch ein spezielles Auge auf unsere Talente haben. Wir haben für die kommende Saison sieben oder vielleicht sogar acht U23-Spieler im Kader, nochmal genauso viele U21-Spieler in der Kreisligamannschaft und das ein oder andere große Talent bei der U19. Wir wollen gerade die jungen Spieler in ihrer persönlichen und sportlichen Entwicklung noch besser fördern, Hias mit seiner Erfahrung und seiner pädagogischen Ausbildung sehen wir da prädestiniert dafür. Und daneben passt er mit seiner Mentalität und seinem Charakter einfach prima zu unserem Verein – wir freuen uns riesig, dass Hias zurück ist bei uns“, zeigt sich Dachauer sehr zufrieden mit der Zusammensetzung der Trainer-Crew für die kommende Spielzeit.

Im schwarzgelben Lager ist man also gerüstet für die voraussichtlich bald beginnende Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. „Voraussichtlich nach den Pfingstferien werden wir ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen“, blickt Neu-Trainer Beppo Eibl mit Vorfreude den kommenden Wochen entgegen.