Bereits am Montagmorgen, 03.07.2017, gegen 09.30 Uhr, trat ein unbekannter Mountainbike-Fahrer einer 35-jährigen Frau in Diesenbach – im Bereich Am Wasserwerk – gegenüber und manipulierte an seinem Glied. Zudem sprach er sie in schamverletzender Weise an.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Fronauer Weg. Der etwa 65-jährige Exhibitionist wirkte dicklich, hatte grau melierte, kurze Haare und sprach bayrisch.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Regenstauf unter der Telefonnummer 09402/93110.

Foto: Symbolbild

dpa/MF