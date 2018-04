Diebstahlserie im Landkreis Cham: Tatverdächtiger festgenommen

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun gegen einen 34-jährigen Mann, der verdächtigt wird, eine Diebstahlserie im Grenzraum verübt zu haben. Der Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Seit Oktober 2017 kam es im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet im Bereich Furth im Wald und Waldmünchen zu einer auffälligen Häufung von Eigentumsdelikten. Unbekannte Täter gingen hierbei überwiegend versperrte und unversperrte Garagen sowie Scheunen und Lagerräume an und entwendeten hieraus Werkzeug, Kompletträder und Alufelgen, Fahrräder und Krafträder. Die Diebe hatten es dabei insbesondere auch auf hochwertige Garten- und Handwerksgeräte von namhaften Herstellern wie Stihl, Makita, Hilti usw. abgesehen. Zur Aufklärung dieser Taten arbeitete die Polizeiinspektion Furth im Wald mit der tschechischen Polizei eng zusammen.

Am Sonntag, 04.02.2018 kam es in Neukirchen b. Hl. Blut erneut zu mehreren Diebstählen, bei denen unter anderem eine Tischkreissäge entwendet wurde. Die Ermittlungsgruppe der PI Furth im Wald führte an den Tatorten umfangreiche polizeiliche Maßnahmen durch. Sehr hilfreich waren in diesem Zusammenhang insbesondere die Zeugenaussagen aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger aus Neukirchen. Diese hatten die bis dahin unbekannten Täter und ein von ihnen genutztes Fahrzeug - einen auffälligen Fiat Punto - sehr detailliert beschrieben. Einem aufmerksamen Further Polizeibeamten, der sich gerade in seiner Freizeit befand, fiel eben dieses Fahrzeug am Mittwoch, 07.02.2018 im Stadtgebiet Furth im Wald auf. Im Bereich Kettersdorf wurde schließlich eine Kontrolle des Fahrzeugs und seiner Insassen durchgeführt. Schnell war klar, dass es sich bei dem 34-jährigen Fahrer und seiner 21-jährigen Beifahrerin mutmaßlich um die in Neukirchen beobachteten Personen handelte. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten der PI Furth im Wald nahmen deshalb die Personen vorläufig fest. Den Fiat Punto, in dem sich eine Vielzahl von Ein- und Aufbruchswerkzeug befand, stellten sie sicher.