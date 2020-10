Die neuen Eisbären-Trikots sind da!

Am Abend haben die Eisbären Regensburg in der Donau-Arena ihre neuen Trikots für die kommende Saison vorgestellt.

Die Pressemitteilung der Eisbären:

Lange erwartet, endlich offiziell: Am Donnerstagabend wurden die neuen Trikots der Eisbären Regensburg vorgestellt. Statt einer großen Präsentation gab es dieses Jahr coronabedingt eine virtuelle Veranstaltung mit wenigen Funktionären, allerdings mit Livestream via Facebook. Knapp 1.000 Fans fieberten hier dem neuen Design entgegen.

Für die offiziellen Spielertrikots der Eisbären Regensburg in der Saison 2020/2021 gibt es eine große Neuerung: Als Brustsponsor konnten die Regensburger das Unternehmen „Neurogold“ gewinnen.

„Neurogold“ ist ein Multi-Brand Onlineshop für CBD-, Hanf- Superfood und Nootropics Produkte. Das Produktportfolio zeichnet sich durch Marken aus, die ausnahmslos für hohe Qualität stehen – das gilt insbesondere für die CBD-Öle der Eigenmarke NEUROGOLD.

Als Ehrengast bei der Trikotpräsentation konnte Moderator Armin Wolf den Unternehmer Thomas Groß begrüßen. Über die neue Partnerschaft freut sich auch Eisbären-Geschäftsführer Christian Sommerer: „Wir freuen uns, in Thomas Groß einen motivierten und engagierten Partner gefunden zu haben, der sich sowohl für die Eisbären als auch für die Mannschaften der Jungeisbären stark macht. Mit seiner Leidenschaft und seinem Innovationsgeist passt er wunderbar in unsere Eisbären-Familie!“

„Ich freue mich den Eisbären und den Jungeisbären künftig an der Seite zu stehen. Mir ist dabei die Förderung der Nachwuchsarbeit und die Integration junger talentierter Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Profisport besonders wichtig. In Regensburg verfolgt man diesen Ansatz bereits aus Eigenmotivation. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, den Nachwuchs weiter zu stärken und die Profimannschaft zu entwickeln,“ erläutert Thomas Groß

Highlight war dann die tatsächliche Vorstellung der Trikots durch Eisbären-Kapitän Peter Flache, Peter Holmgren, Constantin Ontl und Goalie-Neuzugang Patrick Berger. Auffallend beim neuen Trikot: Neben einem prägnanten Muster ziert die Skyline Regensburgs das Jersey.