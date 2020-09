Die 1000 reichsten Deutschen – das sind die reichsten Oberpfälzer und Niederbayern

In ihrer aktuellen Ausgabe hat die Welt am Sonntag die Vermögen der 1000 reichsten Menschen in Deutschland veröffentlicht. In der umfangreichen Liste finden sich auch zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und andere bekannte oder relativ unbekannte Personen aus Bayern wieder.

Die Zeitung verweist in ihrer online-Ausgabe auf die Vermögensangaben. Laut Welt am Sonntag handelt es sich bei den Zahlen aus der Rangliste um Schätzungen. Grundlage seien Recherchen, zum Beispiel in Archiv- und Dokumentensammlungen oder bei Finanzexperten und Vermögensverwaltern. Laut Welt am Sonntag ist der reichste Deutsche der Gründer von Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz. Er soll über ein Vermögen von 41,8 Milliarden Euro verfügen. Auf den weiteren Plätzen folgt zum Beispiel die Familie Porsche (20 Milliarden Euro).

Die reichsten Menschen in Ostbayern

Während die reichste Frau im Freistaat laut Liste die Unternehmerin Susanne Klatten (ua. BMW) ist, folgt Stefan Quandt (ebenfalls BMW) erst auf Platz 9.

Die ersten Ostbayern finden sich erst weiter unten in der Liste. So ist laut Welt-Liste die Familie Dräxlmeier aus Vilsbiburg die reichste Familie Niederbayerns, mit einem Vermögen von 2,65 Milliarden Euro. Die Firma Dräxlmeier ist ein Automobilzulieferer mit 60 Standorten auf der ganzen Welt und rund 75.000 Mitarbeitern.

Der reichste Unternehmer der Oberpfalz ist laut Liste Peter Unger aus Weiden. Der ATU-Gründer soll auf ein Vermögen von 1,35 Milliarden Euro kommen.