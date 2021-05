DHB bestätigt dem ESV die Lizenzerteilung für die 2. Handball-Bundesliga

Frohe Kunde für den ESV 1927 Regensburg: Gut zwei Tage vor ihrem finalen Spiel der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga am Samstag um 17 Uhr zuhause gegen den SV Allensbach bekam das ostbayerische Aushängeschild im Frauenhandball vom Deutschen Handballbund (DHB) am Donnerstagnachmittag die Bestätigung der Lizenzerteilung im Aufstiegsfall. Wie der offiziellen Pressemitteilung des DHB zu entnehmen ist, gilt dies auch für die vier Konkurrenten der Regensburgerinnen TV 07 Aldekerk, MTV Heide, SV Allensbach und Frankfurter HC. Die ESV-Verantwortlichen um Abteilungsleiter Dieter Müller und die Mannschaft freuten sich sehr über den positiven Bescheid.

Pressemitteilung des ESV 1927 Regensburg

„Die Lizenzerteilung ist gerade in Corona-Zeiten alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich bin deshalb unseren Sponsoren und Gönnern sowie der Stadt Regensburg für ihre Unterstützung sehr dankbar“, sagte Müller. Die Hausaufgaben neben dem Parkett seien gemacht worden, nun hofften alle, dass die Bunker Ladies sportlich nachziehen können: Ein Sieg und aller Wahrscheinlichkeit auch ein Unentschieden gegen die „Hühner vom Bodensee“ am Samstag (Anwurf: 17 Uhr) dürften dem ESV eines der beiden Direktaufstiegstickets sichern.

Auch die Entwicklung der Inzidenzwerte in der Donaumetropole entwickeln sich sehr erfreulich, Zuschauer werden beim Schlagerspiel gegen Allensbach allerdings noch nicht zugelassen sein. Damit die zahlreichen Interessierten – den 32:25-Erfolg gegen Ex-Spitzenreiter MTV Heide am vergangenen Wochenende verfolgten rund 7.000 Zuschauer – mit ihren Bunker Ladies mitfiebern können, bietet der ESV ab 16.45 Uhr auf seinem YouTube-Kanal „ESV 1927 Handball“ erneut einen kostenlosen Livestream an.