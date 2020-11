DFB-Pokal: SSV Jahn trifft auf SV Wehen Wiesbaden

Am Sonntagabend ist die zweite DFB-Pokalrunde ausgelost werden. Nach dem Erstrundensieg gegen den 1. FC Kaiserslautern trifft der SSV Jahn Regensburg auf einen weiteren Drittligisten. Kurz vor Weihnachten muss die Elf von Trainer Mersad Selimbegovic gegen den SV Wehen Wiesbaden antreten. Die Partie gegen die Hessen wird am 22. oder 23. Dezember in Wiesbaden gespielt.

Hier die weiteren Paarung der zweiten Pokalrunde:

VfB Stuttgart – SV Freiburg

Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt

FC Augsburg – RB Leipzig

Union Berlin – SC Paderborn

Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund

Hannover 96 – SV Werder Bremen

1. FC Köln – VFL Osnabrück

FSV Mainz 05 – VfL Bochum

Holstein Kiel – FC Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg – SV Sandhausen

SSV 1846 Ulm – Schalke 04

SV Elversberg – Borussia Mönchengladbach

Dynamo Dresden – Darmstadt 98

Rot-Weiß Essen – Fortuna Düsseldorf