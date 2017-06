Am Abend wurde die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost. Der SSV Jahn Regensburg trifft dabei auf den Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Der frühere Dortmunder Pokalsieger Sebastian Kehl zog dieses Los am Abend in der ARD-Sportschau. Die erste Hauptrunde findet vom 11. – 14. August statt.

