Nach den ersten beiden Liga-Spieltagen wurden mittlerweile auch die DFB-Pokal-Termine festgelegt. Der SSV Jahn Regensburg spielt in der 1. Hauptrunde am Samstagabend, den 12. August um 18.30 Uhr in der Regensburger Fußballarena gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. Über den Kartenvorverkauf informiert der Verein in den nächsten Tagen auf seiner Internetseite.

