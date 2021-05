Deutlicher Sieg gegen St. Pauli: Jahn schafft Klassenerhalt

Der SSV Jahn Regensburg hat mit 3:0 daheim gegen den FC St. Pauli gewonnen. Damit gelingt der Jahnelf am letzten Spieltag aus eigener Kraft der Klassenerhalt. Die Jungs von Mersad Selimbegovic ließen den Gästen zu Hause keine Chance.

Von Anfang trat der SSV Jahn Regensburg im Jahnstadion offensiv in Erscheinung. Dann aber die erste große Chance für die Gäste. Burgstaller stand völlig frei vor Regensburgs Hintermann und versuchte an ihm vorbeizukommen. Meyer glänzte und klärte per Grätsche. In der 13. Minute fast die Führung für Regensburg! George gab ab an Albers – dessen Kopfball konnte Stojanovic aber parieren. Eine Minute später dann aber wirklich das Tor für Regensburg – nach einem Einwurf von Saller scheiterte Zanders Klärungsversuch. Stolze reagierte sofort, gab ab an George und der traf zum 1:0 aus kurzer Distanz. Kurz vor der Halbzeitpause klingelte es dann nochmal im Tor der Gäste. Andreas Albers erhöhte nach Vorarbeit von George auf 2:0 für Regensburg. Stojanovic war zwar da, der Ball ging aber von seinem Kinn über die Linie.

Auch nach der Pause machten die Regensburger weiter Druck: Das 3:0 also wenig überraschend. Konterchance für Regensburg: Albers legte im Strafraum zurück auf Stolze, der flach links unten einschob. In seinem letzten Spiel für die Jahnelf konnte der zukünftige Spieler von Hannover 96 nochmal punkten. Auch für Regensburgs Urgestein Oliver Hein war die Partie gegen Pauli das letzte Ligaspiel für den Jahn. In der 90. Minute hätte er sich fast mit einem Treffer vom Jahn verabschieden können. Sein starker Schuss aus 16 Metern scheiterte letztendlich an Paulis Schlussmann. Eine Minute später dann nochmal Hein: Diesmal landete sein Versuch an der Latte.

Der SSV Jahn Regensburg gewinnt am letzten Spieltag verdient mit 3:0 gegen den FC St. Pauli.