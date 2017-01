Die Wintervorbereitung der Jahn Profis startet am kommenden Montag. Fünf Testspiele, zwei davon in Regensburg, bestreitet der SSV bis zum Rückrundenstart in der 3. Liga. Bis zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr gegen den F.C. Hansa Rostock stehen neben fünf Testspielen auch viele intensive Trainingseinheiten auf dem Plan.