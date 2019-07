Der SSV Jahn Regensburg gewinnt zum Auftakt der 2. Bundesliga

Der SSV Jahn Regensburg hat am 1. Spieltag mit 3:1 gegen den VfL Bochum gewonnen. Die Tore erzielten Benedikt Saller in der 42. Minute (1:0), Sebastian Stolze in der 50. Minute (2:0) und der ehemalige Bochumer Tom Baack in der 5. Minute der Nachspielzeit. Danny Blum hatte zum zwischenzeitlichen 2:1 (75. Minute) verkürzt.

Von Martin Straler