Mit Achim Beierlorzer (49) hat der SSV Jahn Regensburg einen neuen Chef-Trainer verpflichtet. Der Fußballlehrer wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Das Jahn Trainerteam wird künftig zudem durch Mersad Selimbegovic (35) verstärkt, der als Co-Trainer fungiert.

Der neue Chef-Trainer des SSV Jahn Regensburg heißt Achim Beierlorzer. Der gebürtige Franke tritt sein Amt pünktlich zum Trainingsauftakt der Jahn Profis am heutigen Montag an. „Ich freue mich sehr, dass wir Achim Beierlorzer für den SSV Jahn gewinnen konnten. Achim passt zu unserer Spielidee, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Spieler systematisch in ihrer Entwicklung nach vorne bringen kann und steht als Persönlickeit für jene Dinge, die auch den SSV Jahn kennzeichnen sollen: Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit“, so Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn. Beierlorzer unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30.06.2019 datiert ist. Möglich wurde dies auch durch das Entgegenkommen seines vorherigen Arbeitgebers RB Leipzig. Sein dortiger Vertrag wurde aufgehoben, um Achim Beierlorzer einen ablösefreien Wechsel zum SSV Jahn zu ermöglichen.