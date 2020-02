Demonstration: „Lehrermangel: So nicht!“ – Lehrer setzen ein Zeichen

Am Freitag, den 7. Februar 2020, ruft der BLLV zu bayernweiten Demonstrationen auf. Ziel ist der Protest gegen die Maßnahmen des Kultusministeriums zur Behebung des Lehrermangels an der genannten Schulen. Lautstark wollen die Pädagogen zeigen, dass es so nicht weitergehe. Postkarten mit den Sorgen der Lehrkräfte an den Kultusminister werden eingesammelt und nach München weitergegeben.

„Wir als Kreisverbände stehen am landesweiten „BLLV-Aktionstag Lehrermangel: So nicht!“ für uns Lehrerinnen und Lehrer ein“, erklärten die Kreisvorsitzenden Astrid Schels und Dr. Christoph Vatter. „Die Kolleginnen und Kollegen an unseren Grund,- Mittel- und Förderschulen werden sich am 07. Februar positionieren und ein Zeichen setzen.“

Geschehen werde dies in Form individuell gestalteter Protestfotos und Postkarten. Auf diesen Karten werden ganz persönliche Botschaften an den Kultusminister formuliert.

„Wir sammeln alle Postkarten der Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern und übergeben diese an den Kultusminister.“ Der Protest richte sich gegen die Anfang Januar angeordneten „Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung“ des Kultusministeriums. „Unsere Botschaft ist klar: So nicht - wir sind viele, wir sind laut und wir sind stark“, so Astrid Schels und Dr. Christoph Vatter.

Seit Anfang Januar ist es raus: „Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Mittel- und Förderschulen sollen das Versagen der bayerischen Schul- und Bildungspolitik ausbaden. So nicht!“ Schels und Vatter halten die Maßnahmen des Kultusministeriums gegen den Lehrermangel für „völlig inakzeptabel.“

„Drastische Maßnahmen wie beispielsweise Mehrarbeit oder der Wegfall des vorzeitigen Ruhestands, haben das Fass auch in unserem Kreisverband zum Überlaufen gebracht. Die Kolleginnen und Kollegen seien sehr enttäuscht, verunsichert und demotiviert.“ Wir fordern die Politik auf, hinzuschauen, welchen Belastungen die Kollegien seit Jahren ausgesetzt sind. „Wir sagen Nein zum Arbeitszeitkonto für Grundschullehrkräfte, Nein zur Anhebung der Antragsaltersgrenze und Nein zu Einschränkungen bei Teilzeitmöglichkeiten!

Wir fordern ein Signal der Politik und erwarten, dass jetzt die BLLV-Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, A13 für alle Grund- und Mittelschullehrkräfte, eine flexible Lehrerbildung und eine Aufwertung der Fach- und Förderlehrkräfte erfüllt werden.“

Nicht mit uns! Es reicht!