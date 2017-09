Deggendorf: Mord aus Eifersucht? Urteil erwartet

Bei Schwarzach hat es in der Nacht von Freitag (8.9) auf Samstag (9.9) einen folgenschweren Unfall auf der A93 gegeben. Die APS Schwandorf berichtet: Eine 26-Jährige war mit …

Bei Schwarzach hat es in der Nacht von Freitag (8.9) auf Samstag (9.9) einen folgenschweren Unfall auf der A93 gegeben. Die APS Schwandorf berichtet: Eine 26-Jährige war mit …

Schwarzach: Unfall auf A93 sorgte für Vollsperrung Bei Schwarzach hat es in der Nacht von Freitag (8.9) auf Samstag (9.9) einen folgenschweren Unfall auf der A93 gegeben. Die APS Schwandorf berichtet: Eine 26-Jährige war mit …

Schwarzach: Unfall auf A93 sorgte für Vollsperrung Bei Schwarzach hat es in der Nacht von Freitag (8.9) auf Samstag (9.9) einen folgenschweren Unfall auf der A93 gegeben. Die APS Schwandorf berichtet: Eine 26-Jährige war mit …

Schwarzach: Unfall auf A93 sorgte für Vollsperrung Bei Schwarzach hat es in der Nacht von Freitag (8.9) auf Samstag (9.9) einen folgenschweren Unfall auf der A93 gegeben. Die APS Schwandorf berichtet: Eine 26-Jährige war mit …

Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

München: Drogenkurier hatte 95 Beutel Kokain im Magen Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

München: Drogenkurier hatte 95 Beutel Kokain im Magen Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

München: Drogenkurier hatte 95 Beutel Kokain im Magen Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. «Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den …

Ein Autofahrer ist im Landkreis Deggendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen in Osterhofen die …

Ein Autofahrer ist im Landkreis Deggendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen in Osterhofen die …

Osterhofen: Auto prallt gegen Baum – Fahrer tödlich verletzt Ein Autofahrer ist im Landkreis Deggendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen in Osterhofen die …

Osterhofen: Auto prallt gegen Baum – Fahrer tödlich verletzt Ein Autofahrer ist im Landkreis Deggendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen in Osterhofen die …

Osterhofen: Auto prallt gegen Baum – Fahrer tödlich verletzt Ein Autofahrer ist im Landkreis Deggendorf mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen in Osterhofen die …

Die vor einem halben Jahr gestartete Handy-Ortung in Notsituationen ist von den Einsatzzentralen der Bayerischen Polizei bereits in über 1300 Fällen genutzt worden. Die neue …

Die vor einem halben Jahr gestartete Handy-Ortung in Notsituationen ist von den Einsatzzentralen der Bayerischen Polizei bereits in über 1300 Fällen genutzt worden. Die neue …

Bayern: Handy-Ortung schon über 1300 Mal im Einsatz Die vor einem halben Jahr gestartete Handy-Ortung in Notsituationen ist von den Einsatzzentralen der Bayerischen Polizei bereits in über 1300 Fällen genutzt worden. Die neue …

Bayern: Handy-Ortung schon über 1300 Mal im Einsatz Die vor einem halben Jahr gestartete Handy-Ortung in Notsituationen ist von den Einsatzzentralen der Bayerischen Polizei bereits in über 1300 Fällen genutzt worden. Die neue …

Bayern: Handy-Ortung schon über 1300 Mal im Einsatz Die vor einem halben Jahr gestartete Handy-Ortung in Notsituationen ist von den Einsatzzentralen der Bayerischen Polizei bereits in über 1300 Fällen genutzt worden. Die neue …