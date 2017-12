Jakub Urbisch schließt an die Pinktober-Aktion der Eisbären an und macht rund um den Movember eine Aktion. Der Eisbären-Goalie hatte seine Maske mit einer speziellen Lackierung …

Eishockey: Jakub Urbisch versteigert seine „MOVEMBER-Maske“ Jakub Urbisch schließt an die Pinktober-Aktion der Eisbären an und macht rund um den Movember eine Aktion. Der Eisbären-Goalie hatte seine Maske mit einer speziellen Lackierung …

Eishockey: 2:4 Pleite für die Eisbären Nachdem die Eisbären Regensburg am Freitag (15. Dezember) mit einem 4:0 Sieg über Waldkraiburg ihre erfolglose Serie beenden konnten, setzte es am Sonntag beim Heimspiel gegen …

Eisbären können wieder siegen Die Regensburger Eisbären haben nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren können. Beim EHC Waldkraiburg gewann die Mannschaft von Trainer Peppi Heiß mit …

Eisbären Regensburg verpflichten neuen Torhüter Mit Justin Schrörs konnten die Eisbären Regensburg am Donnerstagabend einen in der Oberliga erfahrenen Torhüter verpflichten. Der 1994 geborene Krefelder verbrachte die letzten …

Eishockey: Eisbären verlieren Oberpfalzderby gegen Weiden Die Eisbären Regensburg haben das Oberpfalzderby gegen die Blue Devils Weiden mit 2:5 verloren. Nach der 1:5-Niederlage in Deggendorf ist das die zweite Niederlage der Mannschaft …

