Das TVA-Weihnachtsprogramm 2018

Auch über die Weihnachtstage bringen wir Ihnen viele spannende Beiträge! Los geht’s gleich am Weihnachtstag:

Am 24.12. um 18:00 Uhr bringen wir Ihnen ein festliche Rede von Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer. Und im Programm bleibt es weihnachtlich: Wir senden gleich im Anschluss das Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen in voller Länge!

Am 25.12 senden wir ab 18:00 Uhr die festliche Ansprache von Regionalbischof Hans-Martin Weiss. Im Anschluss wird es mit Regensburger Weihnachtssingen musikalisch. „Gemeinsam singen für den guten Zweck“, das ist das Motto. Mit dabei sind die Nachwuchschöre der Regensburger Domspatzen, die Big Band Convention Ostbayern, die Buchbinder Legionäre, die Eisbären Regensburg und das Armin Wolf Laufteam.

Am 26.12 wird es ab 18:00 Uhr oberpfälzisch: Wir zeigen ihnen Hubert Tremls „Da Rouchl“ – Charles Dickens auf Oberpfälzisch – eine Lesung mit Musik. In Hubert Tremls Verion von Charles Dickens „A Christmas Carol“ treffen wir ihn als Oberpfälzer Ausgabe des Ebenezer Scrooge: als den Rouchl, den herzlosen, menschenfeindlichen Blutsauger. Ein zeitloses Stück Literatur in heimischer Mundart.