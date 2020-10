CSU-Vorstand berät aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland

Neue Corona-Regeln in der Stadt Regensburg

Die Stadt Regensburg hat am Samstag (17.10.) die für das Stadtgebiet geltenden Corona-Regeln aktualisiert. Dabei hält man sich an die in der vergangenen Woche von der Staatsregierung beschlossenen Vorgaben. Ministerpräsident Markus Söder hatte am Donnerstag gesagt, dass die Kommunen die Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, selbst definieren sollten.

Demensprechend gilt die erweiterte Maskenpflicht in Regensburg seit heute (18.10.) in größeren Teilen der Altstadt. Zum Beispiel muss man auf der Steinernen Brücke, aber auch auf dem Domplatz eine Maske tragen.

