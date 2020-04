Coronavirus: Zahl der Neuinfektionen in Bayern steigt weiterhin an

Mit den Zahlen von Freitagmorgen wird deutlich: Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern mit dem Coronavirus steigt weiterhin an. Inzwischen sind 40.473 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (+653), 1.548 sind bislang daran gestorben (+46).

In der Oberpfalz ist die Zahl der Fälle etwas gestiegen; es gibt seit gestern 65 Fälle mehr, die Gesamtzahl der Infizierten steigt damit auf 4.514. 226 Todesfälle sind derzeit bekannt (+11).

In Niederbayern gibt es deutlich mehr Neuinfektionen, insgesamt sind 4.074 Infizierte gemeldet (+119), am Vortag waren 77 Neumeldungen hinzugekommen. 204 Menschen sind an dem Virus gestorben (+12)

Zahlen aus Ostbayern:

Im Landkreis Cham sind 2 Neuinfizierte gemeldet worden, die Gesamtzahl beträgt 378. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 14.

Im Landkreis Kelheim gibt es 10 Neuinfektionen (421), die Zahl der Todesfällebleibt steigt auf 31 (+2).

Im Landkreis Regensburg sind 6 weitere Personen gemeldet (400), neue Todesfälle gibt es nicht (7).

In der Stadt Regensburg steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 411 (+9). Es gibt einen neuen Todesfall (4).

Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm