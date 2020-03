Coronavirus: Ostermarkt in Abensberg abgesagt

2400Die „Weissbierbrauerei zum Kuchlbauer“ sagt den von 1. bis 13. April 2020 geplanten Ostermarkt in Abensberg ab. Grund ist der Coronavirus – das Robert-Koch-Institut hat Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen herausgegeben. Diese werden in Abensberg berücksichtigt.

Der Veranstalter des größten Ostermarktes in Bayern (130.000 Besucher in 2019) hat diese Entscheidung getroffen, um die Gefahr der Ausbreitung des „Corona-Virus“ (SARS-CoV-2/COVID-19) so gering wie möglich zu halten. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt Kelheim folgt das Unternehmen den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Institutes für Großveranstaltungen vom 28. Februar 2020:

„Daher kann je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen.“

Kuchlbauer begründet die grundsätzliche Absage mit der Verantwortung für die Besucherinnen und Besucher sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den frühen Zeitpunkt der Absage mit der Fairness gegenüber den Standbetreibern, die – wie der Veranstalter – bereits jetzt entsprechende organisatorische Vorbereitungen treffen müssten.

© Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co.KG, Fotograf: Anton Mirwald

Pressemitteilung Brauerei zum Kuchlbauer