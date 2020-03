Coronavirus: Ostbayern hält zusammen

In schwierigen Zeiten rückt die Gesellschaft enger zusammen – zwar nicht im eigentlichen Sinne. Sondern viel mehr in Sachen Hilfsbereitschaft. Nachbarn kaufen füreinander ein, Fremde helfen sich gegenseitig. In ganz Ostbayern entstehen Hilfsnetzwerke, bei denen sich Freiwillige melden können, um anderen, die sich zum Beispiel in Quarantäne befinden oder zur Risikogruppe gehören, unterstützend unter die Arme zu greifen.

Wir haben verschiedene Hilfsnetzwerke hier für Sie gesammelt. Es ist lediglich eine Übersicht, keine vollständige Auflistung aller Netzwerke. Wir geben keine Garantie auf Korrektheit.

Wichtig auch: Scheuen Sie sich nicht, sich zu melden, wenn Sie Hilfe brauchen!

Stadt Regensburg

Corona-Nachbarschaftshilfe Hilfstelefon Regensburg HelferInnen können sich telefonisch melden unter 0941/38119709 Auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/hilfshotlinergbg/ können sich Freiwillige melden

Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) „Regensburg hilft – Nachbarschaftshilfe gegen Corona“ Digitale Registrierung jederzeit unter regensburg.de/ehrenamt Telefon: 0941/507-2252 (Mo-Do 8-16 Uhr, Freitag 8-12 Uhr)



Landkreis Regensburg

Einkaufshilfsdienst in Sinzing Organisiert von der Kath. Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Sinzing Für alle Bürgerinnen und Bürger Kontakt: 0941/31613 oder pfarramt@pfarrei-sinzing.de

Nachbarschaftshilfe Pentling Kontakt: Kathleen Schmula 0941/92082-16 (Mo-Fr. 8-12 Uhr) Kontakt: Sebastian Hopfensperger, 2. Bgm. (0160/93853854)

Insgesamt 26 Nachbarschaftshilfe-Organisationen gibt es im Landkreis. Alle bieten Einkaufshilfen an, manche auch Kinderbetreuung, das Ausführen von Hunden usw. Ansprechpartner und Kontaktdaten finden sich auch auf der Homepage der Freiwilligenagentur.

In Gemeinden ohne Hilfsnetzwerken können Sie sich auch an die Gemeindeverwaltung wenden, wenn Sie Unterstützung benötigen. Viele Gemeinden bauen gerade Hilfsangebote auf.

Landkreis Kelheim

kelheim-haelt-zusammen.de Auf der Homepage finden Sie Kleinanzeigen mit Hilfsangeboten, können dort aber auch Ihr Hilfsangebot veröffentlichen.

Die Fußballer des ATSV 1871 Kelheim liefern ab 15:30 Uhr zusammen mit REWE Tezcanli Lebensmittel aus. Unter der Telefonnummer 09441-17 46 363 können Sie sich melden.

Der FC Mainburg bietet einen Versorgungsdienst für ältere Menschen und bedürftige Bürger in Mainburg an. Die Fußballer kaufen von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr für betroffene Personen ein. Sie können sich unter der Nummer 0172/3894879 melden.

Landkreis Cham

Corona Hilfsnetzwerk Cham Einzelpersonen haben diese Plattform ins Leben gerufen und werden von Organisationen wie dem DGB oder der Caritas unterstützt. Wer helfen will, kann sich online in einem Formular anmelden. Wer Hilfe braucht, kann sich täglich von 10 bis 16 Uhr unter folgender Nummer melden:0160 59 75 75 3

In Untertraubenbach übernehmen die Fußballer des FC Untertraubenbach den Einkaufsdienst für ältere Mitmenschen in ihrem Dorf und in ihrer Umgebung. Ansprechpartner sind der Stadtrat Walter Dendorfer und der Fußballabteilungsleiter Bernhard Jakob

Wenn Sie weitere Hilfsnetzwerke kennen oder selbst ein Netzwerk auf die Beine gestellt haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an redaktion@tvaktuell.com. Wir bauen Ihr Netzwerk in unsere Auflistung mit ein.