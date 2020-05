Coronavirus: News-Ticker aus Ostbayern

Bayern: Weitere Lockerungen

In Bayern gibt es ab heute (11.5.) weitere Freiheiten für die Bürger. So dürfen alle Geschäfte, unabhängig von der Verkaufsfläche, wieder öffnen. Ebenso dürfen Museen und Zoos wieder aufmachen. Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, dürfen genau wie Viertklässler wieder zurück an die Schulen.