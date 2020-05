Coronavirus: News-Ticker aus Ostbayern

Gerichte setzen auf Video-Verhandlung

In der Krise setzen Gerichte in Deutschland immer mehr auf Verhandlungen per Webcam. Am Landgericht München I gab es bereits einen erfolgreichen Test. Laut Justitzminister Georg Eisenreich soll das Ziel eine flächendeckende Ausstattung sein.

In Regensburg ist der Prozess gegen Joachim Wolbergs in dieser Woche jedoch ganz normal im Saal fortgesetzt worden. Es gibt mittlerweile Termine für die Plädoyers.