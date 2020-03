Coronavirus: Nachbarschaftshilfen im Landkreis Kelheim

Das gesellschaftliche Leben in den Städten und Gemeinden wird in der nächsten Zeit wegen der Ausbreitung der Corona-Infektionen sehr eingeschränkt sein. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, soll man Menschenansammlungen meiden und zu Hause bleiben. Dies alles geschieht auch zum Schutz von Risikogruppen, also Älteren, Menschen mit Vorerkrankungen und chronisch Kranken. Der Landkeis Kelheim setzt hier auf die Nachbarschaftshilfen.

Besonders ältere Menschen, die alleine leben sind jetzt verunsichert und wissen nicht, was sie tun sollen. Jetzt spielen die Nachbarschaftshilfen in den Gemeinden eine besonders wichtige Rolle. Sie können viel dazu beitragen, dass sich keine Panik breitmacht und Isolation und Hilflosigkeit vor allem unter der älteren Bevölkerung vermieden wird. Gesunde Menschen, die nicht selbst der Risikogruppe angehören, können sich bei aller gebotener Vorsicht um andere kümmern. Es gilt, den älteren und pflegebedürftigen Menschen von nebenan in den Blick zu nehmen. „Dabei ist Helfen so einfach“, so die Seniorenbeauftragte des Landkreises Gabi Schmid. Es können Einkäufe mitgebracht, Rezepte vom Arzt oder Medikamente aus der Apotheke geholt, Fahrdienste durchgeführt oder auch einfach nur ein Gespräch angeboten werden und sei es, am Telefon!

Das Zentrum für Chancengleichheit im Landratsamt bittet deshalb die Bevölkerung im Landkreis, sich in Solidarität zu üben und sich um betroffene und besonders zu schützende Menschen zu kümmern. Besonders jüngere Bürgerinnen und Bürger sollen jetzt mobilisiert und zu einer Mithilfe in den Nachbarschaftshilfen motiviert werden. Da die Nachbarschaftshilfen sich in den letzten Jahren in den Gemeinden etabliert haben, sind sie bestens dazu geeignet, Hilfsaktionen für die Bürger zu koordinieren.

Bitte melden Sie sich bei der jeweiligen Nachbarschaftshilfe vor Ort, wenn Sie sich an dieser Aktion beteiligen möchten.

Nachbarschaftshilfen im Landkreis Kelheim:

Barbarahilfe Abensberg (09443/ 3509 Fr. Kirchmann)

(09443/ 3509 Fr. Kirchmann) Bad Abbach (09405/ 9590-95, email: nachbarschaftshilfe @ bad-abbach .de)

(09405/ 9590-95, email: nachbarschaftshilfe bad-abbach Biburg (09444/1034 Bettina Danner, email: helferkreis.biburg@gmail.com)

(09444/1034 Bettina Danner, email: helferkreis.biburg@gmail.com) Elsendorf (Tel. 08753/ 415 Gisela Wettberg, email: gisela.wettberg@gmx.de)

(Tel. 08753/ 415 Gisela Wettberg, email: gisela.wettberg@gmx.de) Saal Do. (09441/8306 Walter Dietz, email: walterdietz@gmx.de)

(09441/8306 Walter Dietz, email: walterdietz@gmx.de) Ihrlerstein (09441/66 797 88 Karla Küchelbacher, email: k.kuechelbacher@gmx.de)

(09441/66 797 88 Karla Küchelbacher, email: k.kuechelbacher@gmx.de) Kelheim (09441/701-301 Renate Güßgen email: renateguessgen@gmx.de)

(09441/701-301 Renate Güßgen email: renateguessgen@gmx.de) Langquaid (09452/9397576 Melanie Hase email: melanie.hase@langquaid.de)

(09452/9397576 Melanie Hase email: melanie.hase@langquaid.de) Neustadt /Do (0175/ 185 57 60 Ursula Brandlmeier email: ursula.brandlmeier@gmx.de)

(0175/ 185 57 60 Ursula Brandlmeier email: ursula.brandlmeier@gmx.de) Painten (0151 62674087 Trattner Birgit)

(0151 62674087 Trattner Birgit) Riedenburg (0170/7880292 Herr Langer, email: wolfgang.langer@csu.riedenburg.de)

(0170/7880292 Herr Langer, email: wolfgang.langer@csu.riedenburg.de) Rohr i.NB (0151/17450432 Johann Riedl/Brigitte Schmid)

(0151/17450432 Johann Riedl/Brigitte Schmid) Teugn (09405/9570808 Maria Reichl, email: maria-reichl@t-online.de)

(09405/9570808 Maria Reichl, email: maria-reichl@t-online.de) Volkenschwand (08754 / 910257 Jakob Zettl, email: jakobzettl@posteo.de)

Allgemeine Lage

Die Koordinierungsstelle bespricht sich täglich und stimmt die zu treffenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ab. Das Bürgertelefon ist weiterhin unter der Rufnummer 09441/207 3112 erreichbar.

Finanzielle Unterstützung

Schnelle und kostenfreie Informationen zur finanziellen Unterstützung für Unternehmen bietet die LfA-Fördererberatung an unter der Tel.Nr. 089/2124-100 (siehe auch https://www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-regionales).

Pressemitteilung Landkreis Kelheim