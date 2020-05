Coronavirus in Bayern: 45.863 Personen sind infiziert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist (wohl aufgrund der verminderten Meldung am Wochenende) gesunken. Nach aktuellen Zahlen von Montag sind 45.836 Personen infiziert, das sind 86 mehr als noch am Sonntag (Vortag: +112). Mit 9 Todesfällen steigt die Gesamtzahl auf 2.306 (Vortag: +9).

Nach aktuellem Stand von Montagnachmittag vom Bayerischen Gesundheitsamt gibt es in der Oberpfalz 14 neu gemeldete Infektionsfälle (insgesamt 4.988) und keine neue Todesfälle (insgesamt 332).

In Niederbayern sind es 3 Neuinfektionen (insg. 4.621) und zwei neue Todesfälle (insgesamt 263).

Zahl der Neuinfektionen in Ostbayern:

Im Landkreis Cham gibt es keine Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten bleibt bei 415. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 20.

Im Landkreis Kelheim ist keine weitere Person gemeldet worden. Die Zahl der Infizierten bleibt bei 438, die Todesfälle bei 34.

Im Landkreis Regensburg sind 2 positiv getesteten Menschen gemeldet worden, damit steigt die Gesamtzahl auf 449. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 14.

In der Stadt Regensburg gibt es 5 Neuinfektionen und damit insgesamt 493 Infizierte. Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt bei 9.

Alle Zahlen und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit / mb