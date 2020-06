Coronavirus in Bayern: 44 Neuinfektionen

Das Bayerische Gesundheitsamt meldet am Donnerstagnachmittag einen leichten Rückgang an Corona-Neuinfektionen von 44 Personen im Vergleich zum Vortag (vorgestern auf gestern: +47). Insgesamt sind in Bayern 47.389 Personen infiziert. Mit 12 Todesfällen steigt die Gesamtzahl auf 2.491 (vorgestern auf gestern: +7).

Nach aktuellem Stand von Mittwochnachmittag vom Bayerischen Gesundheitsamt sind für die Oberpfalz 4 neu gemeldete Infektionsfälle aufgeführt (insgesamt 5.304; vorgestern auf gestern: +11) und 3 neue Todesfälle (insgesamt 358).

In Niederbayern ist die Zahl der Infizierten auf 4.742 gestiegen (+9). Es gibt 1 neuen Todesfall (insgesamt 282).

Zahl der Neuinfektionen in Ostbayern:

Im Landkreis Cham ist keine Neuinfektion gemeldet worden, die Zahl der Infizierten bleibt bei 430, die Todesfälle bei 21.

Im Landkreis Kelheim ist keine weitere Person gemeldet worden. Die Zahl der Infizierten bleibt bei 443, die Todesfälle steigen auf 35 (+1).

Im Landkreis Regensburg ist 1 neu positiv Getesteter gemeldet worden, damit steigt die Gesamtzahl auf 493 und die Todesfälle bleiben bei 15.

In der Stadt Regensburg gibt es 2 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl liegt damit bei 641, die Todesfälle bleiben bei 10.

Alle Zahlen und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm