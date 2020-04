Coronavirus: Aktuelle Meldungen aus Ostbayern

Corona-Krise: Weitere Unternehmen in Bayern melden Kurzarbeit an

In der Corona-Krise melden immer mehr Betriebe in Bayern Kurzarbeit an. Bis zum 13. April sind es rund 112.000 Betriebe gewesen - das sind rund vier Prozent mehr als in der Vorwoche, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.