Corona-Test: Landkreis Cham weitet Testangebot aus

Der Landkreis Cham weitet das kostenlose Corona-Testangebot für seine Bürgerinnen und Bürger ständig aus. Ergänzend zu den bestehenden Testzentren des Landkreises in Cham, Furth im Wald und Waldmünchen, den Apotheken in verschiedenen Orten und dem Angebot in den Arztpraxen entstehen in diesen und den nächsten Tagen weitere PoC-Antigen-Teststationen.

Aktuelle Übersicht der Corona-Schnellteststationen im Landkreis Cham

Derzeit besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an folgenden Schnellteststationen im Landkreis Cham einen kostenlosen Antigenschnelltest vornehmen zu lassen:

Furth im Wald : Schnellteststation am Grenzübergang (Böhmerstraße 70)

: Schnellteststation am Grenzübergang (Böhmerstraße 70) Waldmünchen : Schnellteststation am Grenzübergang Waldmünchen (Höll 23)

: Schnellteststation am Grenzübergang Waldmünchen (Höll 23) Cham : Schnellteststation des BRK im BRK-Gebäude in Cham (Further Straße 10 gegenüber Volksfestplatz), Anmeldung unter https://meintest.brk.de/.

: Schnellteststation des BRK im BRK-Gebäude in Cham (Further Straße 10 gegenüber Volksfestplatz), Anmeldung unter https://meintest.brk.de/. Bad Kötzting : Schnellteststation im Rehazentrum Uschi Martin in Bad Kötzting (Bürgermeister-Seidl-Platz 1, Foyer der Aquacur-Badewelt)

: Schnellteststation im Rehazentrum Uschi Martin in Bad Kötzting (Bürgermeister-Seidl-Platz 1, Foyer der Aquacur-Badewelt) Roding: Schnelltestzentrum des BRK in Roding am Parkplatz Esper (Anmeldung unter https://meintest.brk.de/)

Am Freitag, 30. April, eröffnet in Bad Kötzting eine weitere Schnelltestmöglichkeit in der Rettungswache des BRK (Lehmgasse 10), Anmeldung unter https://meintest.brk.de.

Ab Montag, 3. Mai, bietet der Malteser Hilfsdienst eine weitere Schnelltestmöglichkeit in Cham (Kirchplatz 1), direkt am Marktplatz an.

Der DLRG-Ortsverband Blaibach bietet ab Sonntag, 9. Mai, im Haus des Gastes in Blaibach (Badstraße 5) Schnelltests an.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in einer von derzeit 11 Apotheken im Landkreis oder bei den teilnehmenden Vertragsärztinnen und Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) testen zu lassen.

Die jeweiligen Öffnungszeiten der Schnellteststationen, weitere Informationen sowie eine Liste der Apotheken, die Schnelltests anbieten, können auf der Internetseite des Landkreises Cham abgerufen werden https://www.landkreis-cham.de.

Die Liste der Testmöglichkeiten wird ständig fortgeschrieben und aktualisiert.

Öffnungszeiten am 1. Mai

Am 1. Mai sind die Schnelltest-Station BRK Cham, Further Str. 10, von 09:00-12:00 Uhr und die PCR-Test-Station in der Osserstrasse, Cham, von 08:00-12:00 Uhr geöffnet.

Geschlossen sind am 1. Mai die Schnellteststationen an den Grenzübergängen Furth im Wald und Waldmünchen und das PCR-Testzentrum in der Further Str. 10 in Cham.

pm/MS