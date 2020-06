Corona-Reihentestung in Regensburg: 10 von 149 Personen positiv getestet

Bei einer Reihentestung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße in Regensburg liegen jetzt die Ergebnisse vor. Wie die Regierung der Oberpfalz mitteilt, sind 10 von 149 Getesteten infiziert.

Die Ergebnisse der Reihentestung vom vergangenen Mittwoch in der Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße liegen vor: Von 149 der freiwillig getesteten Personen sind demnach nur 10 Personen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Sie wurden von der Unterkunftsverwaltung in Absprache mit dem Gesundheitsamt Regensburg in die Quarantäne-Station auf dem Gelände der Pionierkaserne verlegt bzw. Familienverbände, die sich trotz intensiver Beratung gegen eine getrennte Unterbringung entschieden haben, wurden im Zeißtower untergebracht.

Eine Person verblieb auf ärztliche Anordnung zur häuslichen Quarantäne in der GU Dieselstraße. Mit den ergriffenen Maßnahmen konnte die über die GU Dieselstraße verhängte Quarantäne vom Gesundheitsamt Regensburg aufgehoben werden.

Hintergrund

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße stand seit 19.05.2020 unter Quarantäne. Aufgrund einer Anhäufung von Fällen wurde Mitte Mai ein erster großangelegter Test durchgeführt. Die damals 42 positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner wurden seitdem von Nichtinfizierten strikt getrennt untergebracht. Ausnahmen bildeten hier lediglich Familienverbände, die sich trotz intensiver Beratung gegen eine getrennte Unterbringung entschieden haben.

Eine Übersicht zu den Maßnahmen der Regierung der Oberpfalz finden Sie hier.

Quarantäne in der ANKER-Dependance Pionierkaserne aufgehoben

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt Regensburg heute, 06.06.2020, die vor zwei Wochen verhängte Quarantäne über die ANKER-Dependance Pionierkaserne aufgehoben. Bereits am vergangenen Mittwoch waren 50 genesene Personen aus der Isolierung innerhalb der Eichrichtung entlassen worden. Heute konnten weitere 76 Bewohnerinnen und Bewohner die Isolierung verlassen. Das Aufnahme- und Abverlegungsverbot für die ANKER-Dependance ist ebenfalls wieder aufgehoben worden. Ein neuer positiv getesteter Fall in der Quarantäneeinrichtung in der Pionierkaserne ist gestern bekannt geworden. Der Mann hatte bisher keine Symptome und befand sich als Kontaktperson bereits in Isolierung.

Zur Lage in der Oberpfalz

Derzeit sind 38 Personen in Flüchtlingsunterkünften in der Oberpfalz aktiv mit COVID-19 infiziert. 191 Personen sind bereits wieder genesen. Das in den Unterkünften tätige Personal ist aktuell nicht betroffen. Insgesamt sind in 12 staatlichen Flüchtlingsunterkünften COVID-19-Fälle aufgetreten.

Pressemitteilung Regierung der Oberpfalz

