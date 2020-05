Corona-Pandemie: Länderbahn kehrt zum Normalbetrieb zurück

Mit der schrittweisen Lockerung der aufgrund der Corona-Pandemie staatlich verhängten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens kehrt auch in den Netzen der Länderbahn wieder mehr Normalität zurück. „Ab dem kommenden Montag erwarten wir mit dem dann ausgeweiteten Schulbetrieb in Sachsen und Bayern einen weiteren Anstieg der Fahrgastzahlen“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Wolfgang Pollety. „Aus diesem Grund fahren in Abstimmung mit den Aufgabenträgern ab dem 18. Mai wieder nahezu alle Züge des innerdeutschen Verkehrs in Sachsen und Bayern nach dem normalen Fahrplan“.

Bereits ab dieser Woche gebe es regionale Anpassungen in den wieder stärker nachgefragten Zeiten (z.B. Schüler- und Pendlerverkehr). Einzelne Züge in den Netzen der oberpfalzbahn, der waldbahn und der vogtlandbahn werden verstärkt bzw. zusätzlich angeboten. Zum Teil fahren auch zusätzliche Busse im SEV. Der trilex in Ostsachsen verkehrt nach wie vor mindestens in Doppeltraktion. Die Züge des alex-Nord in Richtung Tschechien fahren ab dem 18. Mai anstatt bis Schwandorf wieder weiter bis Furth im Wald, dem deutschen Grenzbahnhof nach Tschechien.