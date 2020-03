Corona: Kurzfilmwoche abgebrochen

Jetzt also doch: Die Internationale Kurzfilmwoche wurde abgebrochen.

Im Hinblick auf die dramatische Entwicklung des Coronavirus in den letzten Stunden hat sich die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg entschlossen alle noch verbliebenen Veranstaltungen abzusagen, um etwaige Ansteckungsrisiken für das Publikum sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren. Mit der Absage der Zündfunkparty als größtes Risiko-Event hat die Kurzfilmwoche ihre 26. Festivaledition bereits begonnen und im Rahmen der jeweils aktuellen Risikobeurteilungen ihre Veranstaltungen stets weiter angepasst und eingeschränkt. Nun werden ab dem 14. März auch keine Filmprogramme mehr in den Spielstätten gezeigt werden und somit ist für dieses Jahr die Kurzfilmflut in Regensburg beendet.

Um das Festival dennoch zu einem guten ‚Abschluss‘ zu bringen, hat sich die Kurzfilmwoche eine kleine Besonderheit einfallen lassen und wird das Event mit einer virtuellen Preisverleihung am 18. März ab 19 Uhr auf ihrer Facebookseite beenden. So können die bereits begonnenen Jurytätigkeiten zu Ende gebracht, den Filmemachern eine Freude bereitet werden und das Publikum kann der Preisverleihung ohne Risiko beiwohnen.

Unser Beitrag zur Eröffnung: