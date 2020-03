Corona-Krise: Buchhandlung Bücherwurm bietet ab sofort Online-Beratung

Die Corona-Pandemie, mit geschlossenen Buchhandlungen, erfordert ein Umdenken der Buchhändler. Für ihre Kunden gehen sie neue Wege. Deshalb forcierte die Buchhandlung Bücherwurm ein Projekt, das eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden sollte. Ab sofort können sich Leseratten per Video-Konferenz direkt aus der Buchhandlung beraten lassen. In der Video-Beratung stellen Buchhändler, basierend auf den Kundenangaben bei der Anmeldung, ausgewählte Bücher vor. „Unser Ziel ist es, für unsere Kunden das beste Buch zu finden, denn wir sind überzeugt, das richtige Buch zur richtigen Zeit kann Leben positiv beeinflussen“, betont Johanna Röhrl.

Individuell und informativ zum neuen Buch

Und so funktioniert‘s: Über die Internetseite www.meine-buchberatung.de können Kunden ganz unkompliziert und kostenlos einen Termin buchen. Mit der Terminbestätigung per E-Mail erhalten sie gleichzeitig einen Link zur Einwahl in das Programm Zoom Video Conferencing. Die Beratung findet komplett online, als Video-Konferenz, statt. Nun könnte man meinen, eine Video-Konferenz wird ihrem Namen gerecht – langweilig, trocken und unpersönlich. Das Flair einer Buchhandlung fehlt. Keineswegs, die Online-Beratung vom Bücherwurm bietet mehr. Kunden erleben die Buchhandlung live mit all ihren Facetten, Erlebnissen und Eindrücken – direkt aus der Buchhandlung Bücherwurm.

Fachkompetenz wie gewohnt

„Alle Kollegen bringen ein breites Wissen über aktuelle Titel, Bestseller, aber auch Klassiker und Besonderheiten mit. Sie sind geschult darin, durch gezielte Nachfragen und aktives Zuhören schnell geeignete Titel zusammenzustellen. Kunden können so von einer hohen Qualität und Individualität der Empfehlungen ausgehen“, erklärt Christian Röhrl. Als Unternehmensinhaber steht er seit 30 Jahren für Qualität und fachgerechte Beratung. Und dies gilt natürlich ebenso für das Angebot der Online-Beratung.

Lieferung per Büchertaxi

„Die Beratung ist kostenlos und freiwillig, sie verpflichtet nicht zum Kauf“, betont Johanna Röhrl. Kunden können ihren Wunschtitel entweder direkt in der Beratung bestellen oder im Nachhinein im Online-Shop (www.buecherwurm.net). Ein weiterer neuer Service: Das Büchertaxi Bücherwurm. Es liefert im Raum Regensburg direkt und ohne Umwege. Kunden außerhalb werden zeitnah von der Deutschen Post beliefert. Nach der Corona-Pandemie sind Kunden eingeladen, wieder die Buchhandlungen in der Regensburger Altstadt, im KÖWE Einkaufszentrum, sowie im Globus Einkaufszentrum in Neutraubling zu entdecken. Bei einer Tasse Kaffee ausgiebig in den Büchern zu schmökern und in andere Welten einzutauchen. „Unsere Buchhandlungen bieten Entspannung und Inspiration, es sind Oasen im Alltag“, betont Johanna Röhrl.

Pressemitteilung