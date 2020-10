Corona: Kontrollen in Gaststätten und Clubs – insgesamt 18 Verstöße

Die Stadt Regensburg führte gemeinsam mit der Polizei erneut Kontrollen in Gaststätten und Clubs durch. Am Wochenende des 23. und 24. Oktober wurden insgesamt 21 Gaststätten und Clubs im Stadtgebiet kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter in 15 Lokalitäten insgesamt 18 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Folgende Verstöße wurden festgestellt

Schutz- und Hygienekonzept nicht vorhanden

Gästelisten wurden überhaupt nicht oder nur unvollständig geführt

fehlender Mund-Nasen-Schutz bei Personal und Gästen

Mindestabstände der Tische in Lokalen wurden nicht eingehalten, zum Teil dicht an dicht gedrängte Gäste

tanzen in einem Club oder zu laute Musik Bußgeldverfahren gab es wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und der Nichteinhaltung des Mindestabstandes in den Lokalen. Aber auch fehlende Schutz- und Hygienekonzepte wurden zur Anzeige gebracht. pm/LS