Corona in Ostbayern: Die aktuellen Inzidenz-Werte

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Ostbayern. Entscheidend für bestimmte Maßnahmen und das Ausmaß an Infektionen ist der sogenannte 7-Tage-Inzidenz-Wert. Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt, wie viele Menschen sich (berechnet auf 100.000 Einwohner) innerhalb der letzten sieben Tage mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Anmerkung: Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen den Zahlen des RKI und denen des LGL kommen. Auch Übermittlungsprobleme können zu einer vorübergehenden Abweichung der aktuell veröffentlichen Zahlen führen. In der Regel werden Vormittags die Zahlen des RKI angeführt, am Nachmittag können Ergänzungen folgen, wenn die Zahlen des LGL veröffentlicht werden.

11. März: Der Stand in Ostbayern

Stadt Regensburg: 100,6 RKI - Tag 1 über 100 (Vortag: 63,4 RKI / 84,3 LGL)

Landkreis Regensburg: 87,1 RKI (Vortag: 68,0 RKI / 74,7 LGL)

Landkreis Cham: 165,6 RKI (Vortag: 121,1 RKI / 152,35 LGL)

Landkreis Kelheim: 71,5 RKI - Tag 3 über 50 (Vortag: 58,5 RKI)

(Stand 11. März 2021, Quelle: RKI)

Die aktuellen Fallzahlen aus ganz Bayern können Sie auch hier nachlesen.

Bezüglich der neuen regionalisierten Regelungen werden die Inzidenzzahlen des RKI betrachtet. Ist eine Inzidenz 3 Tage in Folge über oder unter einem Grenzwert (35, 50, 100), werden neue Regelungen in Kraft treten. Alle Informationen finden Sie in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.