Corona in Bayern: Fahrradprüfungen an Schulen wieder möglich

In der Corona-Krise sind praktische Fahrradprüfungen an den bayerischen Schulen wieder möglich. Diese Prüfungen waren vorübergehend ausgesetzt worden. Durch das positive Infektionsgeschehen konnte diese Lockerung durchgeführt werden.

„Ich bin sehr froh, dass endlich wieder Fahrradprüfungen durchgeführt werden können. Für die Sicherheit der Kinder im Verkehr ist das eine sehr gute Nachricht. Ich wünsche mir, dass in den verbleibenden Schulwochen noch so viele Übungseinheiten und so viele Fahrradprüfungen wie möglich durchgeführt werden können.“ – Michael Piazolo, Kultusminister