Corona in Bayern: 46.505 Menschen infiziert

Nachdem am Freitag die Zahl der Neuinfektionen erstmals für diese Woche gesunken waren, folgte am Samstag gleich wieder der Anstieg. Am Sonntag ist ein Rückgang der Corona-Neuinfektionen erkennbar. Insgesamt sind in Bayern 46.438 Personen infiziert, das sind 67 mehr als noch am Dienstag (vorgestern auf gestern: +120). Mit 8 Todesfällen steigt die Gesamtzahl auf 2.391 (Vortag: +11).

Nach aktuellem Stand von Sonntagnachmittag vom Bayerischen Gesundheitsamt sind für die Oberpfalz 14 neu gemeldete Infektionsfälle aufgeführt (Vortag: +20; insgesamt 5.135) und 1 neuer Todesfall (Vortag: 1; insgesamt 341).

In Niederbayern gibt es 3 Neuinfektionen (Vortag: +16; insg. 4.664) und keine neuen Todesfälle (Vortag: 2; insgesamt 272).

Zahl der Neuinfektionen in Ostbayern:

Im Landkreis Cham sind keine Neuinfektionen gemeldet worden (Vortag: 3), die Zahl der Infizierten bleibt bei 425 und die Zahl der Todesfälle bei 20.

Im Landkreis Kelheim ist keine weitere Person gemeldet worden (Vortag: +1). Die Zahl der Infizierten bleibt bei 442, die Todesfälle bei 34.

Im Landkreis Regensburg sind keine neuen positiv Getesteten gemeldet worden, damit bleibt die Gesamtzahl bei 460 (Vortag: +4), die Todesfälle bleiben bei 14.

In der Stadt Regensburg gibt es 5 Neuinfektionen und damit insgesamt 559 Infizierten (Vortag: +3). Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt bei 9.

Alle Zahlen und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm