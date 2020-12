Corona-Impfungen in Ostbayern gestartet: Hier können Sie sich impfen lassen

Am Sonntag war offizieller Impfstart gegen das Coronavirus in Bayern. Doch es ging teilweise holprig los. Am Montag wird eine zweite Impfstofflieferung erwartet. Diese soll an die acht Verteilzentren in Bayern aufgeteilt werden. Der Freistaat rechnet mit 97 000 Impfdosen, das sind fast zehnmal so viel wie bei der ersten Lieferung am Samstag. Wie sieht es aktuell in Ostbayern aus und wo können Sie sich impfen lassen? Hier ein kleiner Überblick.

Bereits am Sonntag hatten mehrere Tausend Menschen in Bayern die Spritze verabreicht bekommen, von der eine schützende Wirkung im Kampf gegen Corona erwartet wird. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte von einem "sehr bewegenden" Tag gesprochen. In vielen Teilen Bayerns waren die ersten mobilen Impfteams ausgerückt. Auch am Montag und in den Folgetagen sollten die Impfungen hauptsächlich von mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen fortgesetzt werden. Der Betrieb in den meisten der 99 Impfzentren sollte erst im Laufe des Januars richtig anlaufen.