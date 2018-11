Continental Arena: Parkplatz nun mit App bezahlen

Regensburg, 27. November 2018. Erstmals zum Heimspiel des SSV Jahn gegen den 1. FC Köln am Freitag, 07. Dezember, können Besucher die Parkgebühren für die Parkplätze direkt an der Continental Arena per Mobiltelefon bezahlen. Möglich macht dies eine neue Funktion in der von Continental entwickelten App „Parkpocket“.

„Parkpocket“ ist sowohl für Android im Google Playstore als auch für iOS im Apple App Store kostenlos verfügbar. Nach der erstmaligen Registrierung und Hinterlegung der Kreditkartendaten kann man das Autokennzeichen eingeben, das Parkticket bequem online lösen und bezahlen, sofern man sich im sogenannten Geofencing-Bereich auf dem Parkplatz der Continental Arena befindet und in der App eingeloggt ist. Die Kreditkartendaten werden vom Zahlungsdienstleister BS Payone gespeichert, einem Tochterunternehmen der Sparkassen Finanzgruppe. „Das bietet unseren Gästen einen innovativen und praktischen Service“, betont Geschäftsführer Manfred Koller von das Stadtwerk.Arenen. „Wir können uns durchaus vorstellen, diesen Service auf andere Parkflächen und -häuser auszuweiten.“ „Wir freuen uns, den Parkprozess für Gäste der Continental Arena komfortabler zu gestalten und gehen damit einen Schritt weiter in unserer Entwicklung rund um Mobitity Services“, so Stefan Bader, ehemaliger Parkpocket-Gründer und nun Leiter Continental Parking.

Zur Verfügung stehen derzeit im Bereich der Continental Arena grundsätzlich drei Tickets: das Pendlerticket und das Monatsticket für den P + R-Service, sofern kein Spieltag des SSV Jahn angesetzt ist, sowie das Spieltagticket.