Conti in Roding: AVL Software Functions übernimmt Standort

Am Freitagnachmittag ist bekannt gegeben worden, dass die Software-Firma AVL den Standort von Conti in Roding übernimmt. Auch Mitarbeiter werden übernommen! Die IG Metall begrüßt diese Entscheidung.

Die AVL Software and Functions GmbH aus Regensburg gründet in Roding einen neuen Standort. Das haben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Finanzminister Albert Füracker, AVL-Geschäftsführer Dr. Georg Schwab und der Chamer Landrat Franz Löffler bei einem gemeinsamen Pressetermin im Landratsamt in Cham bekannt gegeben. Die Entscheidung kommt nur sieben Monate nachdem der Automobilzulieferer Continental die Schließung seines Rodinger Werkes mit rund 540 Beschäftigten spätestens 2024 verkündet hat.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger begrüßt die Standortentscheidung von AVL für Roding. Die Ansiedlung sei eine großartige Nachricht für die gesamte Region. „Die Investitionen in den Standort geben den Beschäftigten und dem regionalen Arbeitsmarkt neue Perspektiven. Mit der Regional- und Technologieförderung und in einem gemeinsamen Kraftakt aller Beteiligten ist es uns gelungen, qualifizierte und zukunftssichere Arbeitsplätze nach Roding zu holen. Damit beweisen wir: Bayerns ländlicher Raum ist und bleibt attraktiv und bietet Unternehmen optimale Bedingungen für Wertschöpfung und Erfolg. Wir werden AVL bei der Entwicklung des Standortes weiter aktiv begleiten und unterstützen“, fügt Aiwanfer an.