Demonstration gegen Diskriminierung und Ausgrenzung: Heute feiern die Menschen in Regensburg den Christopher Street Day (CSD). Mit einer Parade sind die Teilnehmer vom Haidplatz durch die Altstadt gezogen. Am Haidpaltz selbst eröffnet Bürgermeister Jürgen Huber (Grüne) die Veranstaltung, anschließend spielen verschiedene Musikgruppen und Bands. Die Regensburger feiern den CSD seit mittlerweile über 20 Jahren.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten. Diese hatten 1968 gegen die Polizeiwillkür in eben jener New Yorker Christopher Street demonstriert.

LS