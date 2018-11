Christkindlmarkt am Neupfarrplatz: Platz 18 im Deutschland-Ranking

Platz 18 für den Christkindlmarkt am Neupfarrplatz – und das deutschlandweit! Die Seite Testberichte.de hat ein Ranking der Weihnachtsmärkte aus deutschen Großstädten veröffentlicht. Es wurden rund 67.000 Besucher-Meinungen zu über 80 Weihnachtsmärkten in den deutschen Großstädten ausgewertet. 5 Sterne waren möglich, der Christkindlmarkt am Neupfarrplatz hat durchschnittlich 4,49 Sterne erhalten. Auf Platz 1 ist der Weihnachtsmarkt in Bremen mit einer Bewertung von 4,8 Sternen.

Der Christkindlmarkt am Neupfarrplatz ist – nach diesem Ranking – der Beste in der Oberpfalz.

Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. Weitere Informationen zum Ranking und die ausführliche Tabelle finden Sie hier: https://www.testberichte.de/tb/weihnachtsmarkt-ranking.html