Chamerau: Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Vergangene Woche ist ein Pkw in Brand geraten, der in einem Garten abgestellt war. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine vorsätzliche Tat ist nicht auszuschließen.

Im Zeitraum von Dienstag 01.10.2019, 20:30 Uhr bis Sonntag, 06.10.2019, 11:00 Uhr, ist es in der Bergstraße, im Bereich Chamerau, zu einem Brand in einem Pkw gekommen. Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte den Schaden am Sonntag bemerkt und anschließend bei der PI Bad Kötzting Anzeige erstattet. Das Fahrzeug hatte sich auf dem Anwesen eines freistehenden Einfamilienhauses befunden. Durch das Feuer verbrannte der komplette Innenraum, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Eine vorsätzliche Tat ist nicht auszuschließen.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Polizeimeldung