Chamerau: Unfallflucht auf der B85

Die Polizeiinspektion Cham berichtet von einem Unfall am 5. Januar: Eine 72-Jährige musste mit ihrem Auto auf der B85 eine Vollbremsung durchführen, weil ein entgegenkommendes Auto sehr knapp vor ihr in Richtung Chammünster abbog. Eine weitere Autofahrerin konnte jedoch nicht mehr bremsen und fuhr in das Heck der 72-Jährigen. Die beiden Autofahrerinnen haben gegenüber der Polizei angegeben, dass der eigentliche Unfallverursacher, ein braunes Auto, mit zwei Männern an Bord in Richtung Ortskern Chammünster geflohen ist. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Die Polizei sucht nun Hinweise bezüglich des flüchtigen Autofahrers.

Die Polizeiinspektion Cham erreichen Sie unter der Nummer 09971 85450.

MF

Die Polizeimeldung

Polizeimeldung