Chamer Krankenhaus: Mikrowelle ruft Feuerwehr

Schockmoment im Chamer Krankenhaus. Doch die Situation konnte sich schnell aufklären.

Trotz Einhaltung aller Vorschriften und Herstellerhinweise löste am Samstagmittag angebranntes Essen, welches in einer Mikrowelle erhitzt wurde, in einer Abteilung des Krankenhauses Cham einen Rauchmelder und damit die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr Cham verbrachte die Mikrowelle ins Freie und belüftete schließlich das Gebäude. Zu einem Sach- und Personenschaden kam es dabei nicht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Patienten und Mitarbeiter.

PM/EK