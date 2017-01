Gestern Abend (06.01.) um 22.30 Uhr kam es zu einem Unfall am Abfahrast der B 20 in Cham-Süd. Ein 38-Jähriger wollte an der Einmündung in die B 20 in Richtung Straubing fahren. Der Mann vergewisserte sich noch einmal, dass aus der Stadtmitte kein Fahrzeug kommt und hielt an. Ein nachfolgender, 46-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies nicht und fuhr auf den Ford auf. Die 7-jährige Tochter Unfallverursachers wurde hierbei leicht am Bein verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.